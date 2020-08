Milijaš pred Proleter i o Albancima: "Neka bude da su favoriti!"

Crvena zvezda će u petak od 18 časova gostovati Proleteru u Novom Sadu u okviru 5. kola Superlige Srbije.



Očekivanja pred meč izneo je Nenad Milijaš, pomoćni trener, koji ističe da je fokus upravo na tom susretu, uprkos činjenici da je Zvezda u ciklusu utakmica koje se igraju na tri dana.



"Gostovanje između dva evropska duela je uvek teško. Proleter je odigrao nekoliko dobrih i čvrstih utakmica, pogotovo kod kuće. Nijedan meč nije lak, uvek imamo posebnu pripremu za protivnika i svesni smo da je svaki bod bitan na putu do osvajanja titule. Trudimo se da igrače fokusiramo na to da razmišljaju o Proleteru, iako j e donekle i normalno da razmišljaju o evropskim utakmicama. Verujem da ćemo doći do cilja", počeo je Milijaš.



Mnogi autsajderi protiv "crveno-belih" se opredeljuju za dosta defanzivnu postavku, ima li ekipa odgovor na to?





"Radimo na treninzima i kako da probijemo 'bunker'. Većina utakmica nam je takva da igramo protiv ekipa koje stoje nazad i čekaju kontre. Opet, kad god napadamo, moramo da razmišljamo o odbrani. Mislim da pojedinačni kvalitet tu najviše dolazi do izražaja i rešava utakmice. Imamo igrača sposobne za to. Uvek je lakše kad se postigne prvi gol i na vreme 'otvori' utakmica".



Govorio je Milijaš i o raspoloživom igračkom kadru pred meč sa Proleterom.



"Tek smo imali jedan trening posle utakmice sa Evropom, tako da ćemo videti. Svi su zdravi, razgovaraćemo sa fudbalerima, videti kako se osećaju i izvešćemo najbolji sastav od igrača koji su spremni za meć. Ko god bude dobio šansu i zaigrao, zna šta treba da radi kada nosi Zvezdin dres. Kod nas nema prvih 11, svako čeka priliku", podvukao je Milijaš.



On je potom odgovarao na pitanja novinara u vezi utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Tirani, mnogi očekuju provokacije?



"Ima još vremena do te utakmice. Igrači su profesionalci, time se bavimo i gledamo samo da dođemo do povoljnog rezultata".







Trener albanske ekipe je istakao da su oni favoriti u meču protiv Crvene zvezde.



"Neka bude tako, mi znamo šta treba da uradimo. Pričaćemo više o tome, biće konferencija o tom meču", zaključio je Stankovićev saradnik.



"Ja sam gledao njihovu utakmicu protiv Dinama, ali je nismo spremali još. Iznenađenja su moguća, igra se samo jedna utakmica. Nema popravnog! Nama smo najbitniji mi, a sve zavisi od toga kako ćemo se spremiti", jasan je Milijaš.

