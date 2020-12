"Milan ne bi trebalo da ima problema protiv Zvezde, zna se šta će odlučiti"

Italijani su dužnu pažnju posvetili Crvenoj zvezdi, podsetili se na maglu koja im je pomogla u Beogradu, ali i na duplu pobedu u kvalifikacijama za LŠ 2006. kada je na kraju sezone Milan stigao do sedme krune.



Svakako, na Apeninima smatraju da je njihov tim favorit, ali upozoravaju na činjenicu da je Zvezda osvojila 11 bodova, iza sebe ostavila Gent i Liberec, i da tim Dejana Stankovića koga veličaju nije naivan rival.



Doduše, Italijani se nadaju da će meč u Beogradu biti igran bez publike.



"Kada nema navijače iza sebe, Zvezda je mnogo slabija", pšu italijanski portali.



Mali problem je što je pred Zvezdu "Derbi Madonine", pa će sigurno Pioli izvesti šareni tim, ali imaju dosta igrača. Jedan od njih je Rade Krunić, velika Zvezdina želja, ako ne ode u januaru, on bi mogao da bude u timu protiv kluba u kome nije na kraju zaigrao iz raznoraznih razloga, zaigrao je u Donjem Sremu, Čačku, a onda otišao u Italiju gde se preko Empolija probio do velikog kluba.



Trener Pioli je rekao da te slavne godine Milana i slučaj "magla" izazivaju nostalgiju.









"Zvezda nije ekipa za potcenjivanje, daleko je najbolji tim u Srbiji, tu je Falćineli, mnogo je lepih sećanja, ali bez publike, Milan ne bi trebalo da ima problema", rekli su na Skaj Italiji u komentarima posle žreba.



Kao najbolji igrač potencira se Katai, podseća se da je zbog izjava supruge morao da napusti LA Galaksi, Falćineli je poznat medijima, kao i Boaći koji je debitovao za Juve, ali je bio na pozajmicama, pre svega u Sasuolu.