Milan Borjan, dan posle - Koliko će još ostati u Zvezdi?

Crvena zvezda je kolo pre kraja takmičenja u Ligi Evrope obezbedila plasman u nokaut fazu koja će početi sredinom februara, a za deset dana saznaćemo i ko će biti Zvezdin rival u 1/16 finala.





Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan je već imao priliku da sa crveno-belima igra u toj fazi takmičenja pre tri godine, kada je Zvezdi malo nedostajalo da stigne do osmine finala u dvomeču sa moskovskim CSKA. Sećate se one Pešićeve velike prilike koju je tada propustio...





I u februaru će Borjan biti Zvezdin veliki adut u pokušaju da se ove sezone napravi i korak dalje, a o imenu rivala uopšte ne razmišlja, ni Real ga ne bi uplašio.





''Iskreno mi je svejedno. Ko god bio protivnik, mi ćemo izaći na teren i ostaviti srce za našu Zvezdu, bilo da je Real Madrid ili neka druga ekipa. Nema lakih protivnika ni u grupnoj fazi, a kamoli u nokaut fazi'', objašnjava Borjan u razgovoru za ''

Tridesettrogodišnji čuvar mreže je ugovorom sa Zvezdom vezan do juna 2023. godine, a ovoga puta mu je postavljeno pitanje da li bi ostao na ''Marakani'' do 2026, a da onda sa Kanadom brani na Svetskom prvenstvu.

''To nije na meni, već na ljudima koji vode klub, kao i rerezentaciju. Naravno da bih voleo da se obe stvari dogode, ali to ponavljam nije do mene'', istakao je Borjan.





Ne sumnjamo da je to želja i Zvezdinih navijača, pa je na upravi da tu želju i ispuni u narednom periodu.