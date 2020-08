Mijailović o Vladici: "Prijatelj, optimista, čovek vrcavog duha"

Predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović rekao je danas da će taj fudbalski klub zauvek pamtiti svoju legendu Vladicu Popovića.







"U večnost odlazi još jedna Zvezdina legenda, čovek koji je pisao istoriju i beležio istorijske trenutke Crvene zvezde. Dostigao je visine kao igrač, osvojio je titulu prvaka sveta kao trener. Bio je veliki čovek i prijatelj za koga se može reći da je svojim ponašanjem i u sportu, ali i u životu, bio ponos Crvene zvezde i svih zvezdaša", rekao je Mijailović za sajt kluba.



Vladica Popović, nekadašnji fudbaler i trener Zvezde, umro je u 86. godini.



"Poznavao sam ga dosta dugo, radio sam još u vreme kada je bio trener Zvezdine omladinske škole. Nisam ga lično zapamtio i gledao kao igrača, ali ljudi kažu da je i u mladosti bio podjednako dobar sportista i čovek. Iznedrio je mnogo svojih naslednika, igrače koji su takodje zadužili Crvenu zvezdu svojim igrama. Njegovo vreme je obeležilo brige za Zvezdine veterane kojima je posvetio mnogo svoje pažnje, vremena i znanja, okupljajući ih i rešavajući njihove životne probleme, sa kojima se njegov, ali i kasnije generacije sukobljavaju u fudbalskom životu. Posle njegove smrti ostaje velika praznina u redovima Crvene zvezde", naveo je Mijailović.



On je istakao da će Popovića najviše pamtiti po optimizmu, prijateljskom odnosu prema ljudima, kao i "vrcavom duhu".



Dodao je da će Zvezda zapamtiti "svog velikog sportistu i čoveka".



"Vladica je bio jedna kompletna ličnost, odana Crvenoj zvezdi, svojoj porodici. Nadam se da ćemo umeti da na pravi način u sećanju zadržimo Vladicu Popovića, jer je on to svojim delom zaslužio. Crvena zvezda mora da zapamti svog velikog sportistu i velikog čoveka", kazao je Mijailović.