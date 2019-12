Miha - Svetlo na kraju tunela, i Crvena zvezda!

Siniša Mihajlović je obradovao čitavu Italiju i Srbiju, čini se da je najgore prošlo.



"Na kraju smo tunela, ja ne očajavam, već se suočim sa stvarnošću. Hvala na pomoći svima, ovo je pobeda svih ljudi koji su me podržavali. Bilo je teško na početku prva tri dana, kada sam bio sam, ali kada vidite sve ljude koji vam žele dobro, to vaam donese snagu", kaže Miha.



"Moja žena je jedina osoba na svetu koja je hrabrija od mene, u ovim trenucima porodica je najvažnija. A ja sam imao najveću porodicu na svetu, navijače i sve ljude koji su mi želeli dobro", dodaje hrabri Srbin.



Pričao je o prvoj lopti, prvim kopačkama, ali i najvećim uspesima.



"Zvezda i to ostaje zauvek, uvek ću biti njen navijač. Imao sam sreću da budem prvak Evrope i sveta i da sam ušao u istoriju srpskog fudbala. Tada sam imao baš dosta kose", našalio se Miha, iz poznatih razloga posle hemoterapije, ali i to pokazuje sa kakvom snagom prolazi najveću životnu bitku koju je na putu da dobije!