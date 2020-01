Matić optimista, najavljuje titulu i borbu za LŠ!

Novi fudbaler Partizana Bojan Matić rekao da je ovo pravi trenutak za napadača da dodje u redove crno-belih i dodao da smatra da je u najboljim godinama i formi, kao i da se ne boji konkurencije u napadu.



"Svako ko me poznaje i ko mi je blizak zna koliki sam navijač Partizana. Bio sam 2012. na probi, sačekala me je tada ljudska gromada Saša Ilić... Tada nisam uspeo, ali želja mi se ostvarila. Nikad nije kasno. Smatram da sam u najboljim godinama, najboljoj formi i mislim da je ovo najbolji potez za mene", rekao je Matić, prenosi Partizan.



Matić, koji će u Partizana nositi dres sa brojem 91, igrao je za Jedinstvo iz Novog Bečeja, Sentu, Zemun, Loznicu, Mačvu i Seul, odakle je prošle sezone prešao u Vojvodinu.



Upitan da opiše svoju igru i ono što ga najviše krasi, 28-godišnji Matić je kazao: "Krasi me snažaljivost u 16 metara. Kada se nadjem u šansi prosto ne grešim. Normalno, dešava se da se promaši, ali dosta sam agilan i brzo reagujem u tim nekim situacija i mislim da je to moja najjača vrlina".



Njemu će konkurencija u napadu biti Umar Sadik.



"Trebalo mu je neko vreme da se privikne... U početku su ga svi osudjivali što nije davao golove, ali nije to lako koliko možda izgleda gledaocima. Pogledajte sada, od Sadika koga su svi maltene otpisivali, sada ga dižu u nebesa. Pokazao je svoj kvalitet. Drago mi je što ću saradjivati sa njim. Ja se ne bojim konkurencije, doći će mojih pet minuta i dokazaću da sam opravdano u Partizanu", rekao je Matić.



Matić je potom objasnio i zašto misli da je sada pravi trenutak za napadača da dodje u Partizan.



"Partizan igra napadački fudbal, ima preozbiljnu ekipu, non-stop igra napred, a napadač uvek ima dve-tri šanse po utakmice što je zaista sjajno i ako je kvalitetan, sigurno će davati golove. To me je privuklo, pored činjenice da zaista volim ovaj klub", rekao je on.



Matić je naveo i da je kada je transfer počeo da se bližu kraju počeo da razmišlja i o derbiju protiv Crvene zvezde.



"Jedva čekam trenutak da osetim čar derbija, da i moje ime udje u spise Partizana, kao strelca pobedonosnog gola protiv Crvene zvezde... Ja nikad ništa ne obećavam, samo kažem da mi je to želja i da ću dati 300 odsto sebe da tako i bude", rekao je Matić.



"Želja mi je da već ove godine igramo kvalifikacije za Ligu šampiona što znači da ćemo osvojiti titulu", zaključio je Matić.