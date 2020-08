Mamić se nudi "večitima", hoće li mu na Topčiderskom brdu ispuniti želju?

Zdravko Mamić je veoma kontroverzna ličnost u regionu, nekadašnji čelnik Dinama iz Zagreba nalazi se u Bosni i Hercegovini pošto ga he Hrvatska osudila zbog finansijskih malverzacija u zagrebačkom klubu.



U međuvremenu je i dalje savetnik kluba sa Maksimira, a u intervjuu za emisiju Sport kluba "Sportlight" koja će biti emitovana u četvrtak govorio je o mnogim zanimljivim temama.



Mamić je čak istakao želju da u nekom trenutku možda i preuzme neku od funkcija u Crvenoj zvezdi ili Partizanu.



"Ja nemam nikakav razlog da sutra ne bih radio u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu jer su to za mene institucije. Kada ne bih imao bolju situaciju, da nisam u Dinamu, i da na tržištu u normalno uređenim okolnostima imam takvu ponudu, za mene bi to bila privilegija", rekao je Mamić.



Mnogi navijači dva najveća srpska kluba ne bi imali ništa protiv budući da je "modrima" doneo zaradu koja se meri stotinama miliona evra tokom rada u klubu.