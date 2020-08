Makeda i Zvezda? Danas pišu i Italijani, sve je izvesnije!

Gde će Federiko Makeda?



Juče smo vam pisali, izvesno je da će napustiti Panatinaikos sa kojim se preporodio, pokazao najbolji fudbal do sada, iako su ga mnogi smatrali izuzetnim talentom dok je igrao u Mančester junajtedu.



Makeda ima nekoliko ponuda, jedna od njih dolazi i od Crvene zvezde.



Ekipa iz Beograda mu nudi pola miliona evra, plus 250 hiljada evra za ulazak u Ligu šampiona, pa bi tako mogao da dobije tri puta više u slučaju ulaska u LŠ, nego što sada ima u Panatinaikosu prema važećem ugovoru.



Zvezdin problem više nisu Arapi koji nisu imali da mu ponude ono što je on tražio, a to je suma od 1,2 miliona evra, kako prenose italijanski mediji.



Sada je najveći problem Crvene zvezde obeštećenje, ali i Panatinaikos polako spušta cenu jer mu ugovor ističe naredne sezone. Zvezda je stala na 400 hiljada evra i procente, a Panatinaikos želi milion.