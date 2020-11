Mačva je uspela da stigne do tek treće pobede u okviru domaćeg šampionata, slavili su protiv Inđije sa ubedljivih 3:0, bio je to čak deseti poraz kluba iz Srema.



Ovaj praktično komšijski derbi je Mačva rešila u svoju korist, ali ne možemo reći da je bilo lako kako govori rezultat.



Na vreme su domaći stigli do prednosti preko Adamovića već u 11. minutu, a onda je Ortiz postigao gol u 33. kada je duplirao prednost.



Konačnih 3:0 postiže Ortiz svojim drugim golom u 68. minutu meča.