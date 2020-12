Ma, ko kaže da Partizan nema napadača!? Novi crno-beli biser čovek odluke!

U derbiju 17. kola Linglong Superlige, Partizan je, bez Holendera, Lazara Markovića i Bajbeka u napadu uspeo da savlada ekipu Čukaričkog sa 1:0, a kao i protiv TSC-a u prošlom kolu, Stanojevićeve izmene su se pokazale kao pun pogodak.





Čukarički je već posle dvadesetak sekundi imao prvu veliku priliku, kada je Pantić sa leve strane pokušao da uposli Kajevića na ivici peterca, ali Banjak je u poslednjem trenutku uspeo da skrene loptu i nekako otkloni opasnost.





U odsustvu klasičnog napadača, upravo je Banjak bio najkonkretniji u Partizanu tokom prvog poluvremena, oba puta posle kornera je pretio golu gostiju, ali je u prvoj situaciji sredinom poluvremena golman Petrović odbranio, a u finišu poluvremena je šutirao zamalo pored gola.





U 37. minutu, još jednom je pripretila ekipa Čukaričkog, Birmančević je uposlio Kamenovića na levoj strani kaznenog prostora Partizana, Miljković je uklizao i izbio loptu, gosti su signalizirali da je to učinio rukom, što se nije jasno videlo na snimku.



Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©









Tek što je počelo drugo poluvreme, u 48. minutu Svetozar Marković loše procenjuje let lopte koja dolazi do Birmančevića, ovaj je iskosa sa leve strane izbio oči u oči sa golmanom Stojkovićem, ali kapiten Partizana uspeva nogom da interveniše i sačuva mrežu!



Sejduba Suma i Nikola Štulić su u 58. minutu zamenili Bibarsa Natha i Filipa Stevanovića i odmah je Suma napravio pometnju u odbrani Čukaričkog, odložio loptu za Ivana Obradovića, koji je šutirao sa leve strane, lopta je okrznula prečku i otišla u gol-aut.



Ali, pet minuta kasnije nova velika opasnost pred golom Partizana, Vladimir Stojković je kasnio sa ispucavanjem lopte pod pritiskom Ezea, na sve to, još se Lutovac okliznuo, izgubio loptu na ivici kaznenog prostora, ali Birmančević je posrnuo tek što je osvojio loptu i tako dao vremena crno-belima da se nekako odbrane. A imao je otvoren put ka Stojkoviću, iskosa sa leve strane.



Na drugoj strani, mladi Štulić se našao u prilici pred golom Čukaričkog posle centaršuta Lutovca sa desne strane, ali nije uspeo da zahvati loptu, izbio mu je jedan od defanzivaca gostujućeg tima.



Deset minuta kasnije, Suma je dobro izveo slobodan udarac sa oko 25 metara, ali golman Petrović se nije dao iznenaditi.







Ipak, u 86. minutu trenutak koji će mladi napadač Partizana Nikola Štulić dugo pamtiti!





Bila je to odlična akcija Jojića i Sume, koji sa leve strane šalje loptu na ivicu peterca za Nikolu Štulića, koji pogađa levi donji ugao Petrovićevog gola! Ovo je talentovanom napadaču prvi gol u Superligi, gol vredan sva tri boda - 1:0 za Partizan!



