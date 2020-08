Ma kakav Sančo, Partizanov biser na "Old Trafordu"!

Kako je i sam fudbaler nagovestio na društvenim mrežama, Mančester junajted je otkupio Filipa Stevanovića od Partizana!Supertalentovani krilni fudbaler će do kraja sezone ostati na pozajmici u "Humskoj", dok će "crno-belima" na ime transfera pripasti 12 miliona evra, javlja " Srpski Telegraf ".Stevanović je u dresu Partizana stekao status jednog od najtalentovanijih igrača u Evropi, oduševljavao je svojim potezima sve pristalice "crno-belih", ali i brojne evropske skaute.Pominjalo se da bi karijeru mogao da nastavi u Francuskoj i Nemačkoj, ali je velikan iz Engleske odlučio da reaguje.Iz Partizana su tvrdili da Stevanović neće odlaziti za manje od 20 miliona evra, ali konkretnu ponudu sa "Old Trafroda" izgleda nisu mogli da odbiju.U svakom slučaju, Savo Milošević će sjajnog krilnog fudbalera imati na raspolaganju do kraja sezone, a onda će Filip pokušati da se nametne u jakoj konkurenciji na "Teatru snova", što za rukom svojevremeno nije pošlo Ademu Ljajiću i Zoranu Tošiću.Sve je potvrdio i mladi fudbaler na društvenim mrežama, objavom koju možete videti u prilogu.