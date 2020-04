Nekadašnji kapiten Crvene zvezde odlučio se za human potez pomogavši tako svom gradu Kraljevu.



On je Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu donirao monitor za praćenje vitalnih funkcija i infuzionu pumpu, kako prenosi "Rina".



On je pozvao sve ljude dobre volje da pomognu koliko je to moguće u ovom trenutku jer nije jednostavno izboriti se sa koronavirusom.



Pored njega, preneli smo vam da je još jedan bivši fudbaler Crvene zvezde Nenad Tomović učinio slično doniravši svom rodnom Kragujevcu.