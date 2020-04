Lukina priča: "Čim im kažeš kako jeste, oni tumače da radiš protiv njih"

Sve nas je zaboleo poraz od Švajcarske na Mundijalu u Rusiji. Iako smo vodili, poraženi smo na tom meču, a nakon utakmice sa Brazilom je sve krenulo nizbrdo, barem u javnosti.



O tome je govorio i Luka Milivojević, jedan od onih koji su imali šta da kažu i to sa pravom.



"Srž cele te priče je da su za mene posle Svetskog prvenstva rekli kako sam ja hteo da pravim puč. Ja sam bio ljut na te ljude jer i sami znaju da to ne da nije isitina, nego se nije ni desilo. To je bio srž problema, preko toga nisam hteo da pređem i jedino što sam tražio je da to demantuju. Izvinjenje nisam tražio, tražio sam samo da to demantuju. Nisu hteli", rekao je Luka za "Arenasport TV".



Kragujevčanin je rekao i da mu nije bilo lako u tim momentima.



"Znam da nije lako kad se nešto javno kaže pa da se posle demantuje, ali ja nisam imao drugi izbor. Nisam mogao da se vratim kod tih ljudi koji su lagali u tom trenutku da sam hteo da radim te neke stvari."



Sve je to trajalo prilično dugo.











"Dugo je sve to išlo i razvijalo se. To je išlo još od oduzimanja trake Banetu Ivanoviću, gde ja nisam hteo da ćutim. Tu sam im nekako upao u oči da sam protiv njih. Jednostavno, kod nas u Srbiji ljudi shvate kad ti hoćeš da kažeš kako misliš da jeste, oni odmah to tumače da radiš protiv njih ili da nisi za njih ili ne znam šta. I onda im jednostavno postaneš trn u oku i krenu da rade neke stvari protiv tebe", kaže Milivojević.



Kapiten Kristal Palasa je objasnio kako je to bilo tada.



"Ako im ideš uz dlaku oni će te uvek voleti, biti uvek tu za tebe, sve će ti učiniti. I onda je krenulo. Kasnije je bio i taj put u Koreju, a posle Švajcarske je bio i jedan sastanak sa tadašnjim selektorom. On je bio tu i svi ostali pomoćnici, bilo je tu desetak ljudi, ali samo sam ja od igrača bio na sastanku", kaže Luka Milivojević.