Lukić spustio zavesu na superligašku jesen u Ivanjici!

U poslednjem meču ove kalendarske godine u Super ligi Srbije ekipa Javora je na svom terenu poražena od TSC-a sa 1:2.



TSC je bio bolji od Javora u prvom delu meča, propustili su nekoliko dobrih prilika da stignu do prednosti, a imao je i Javor svoje šanse, ističemo udarac Jevremovića pred sam kraj poluvremena.



U nastavku smo videli sve golove, TSC je stigao do prednosti preko Lukića koji je pogodio sa bele tačke u 55. minutu utakmice.



Javor je brzo izjednačio i to preko Jevtića koji je pogodio u 64. minutu, a imao je i dobar period meča kada je mogao da stigne i do prednosti.



Desilo se suprotno, Jevtić je osakatio domaće kada je dobio crveni karton, a potom u 90. minutu Lukić postiže gol za veliku pobedu TSC-a.



Standings provided by SofaScore LiveScore