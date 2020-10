Luka Jović ne prestaje da šokira?!

Tokom prvog talasa pandemije koronavirusa, Luka Jović je dospeo u centar pažnje javnosti i u Srbiji i u Španiji zbog optužbe za kršenje mera samoizolacije po dolasku iz Madrida u našu zemlju.





Ta tema je kasnije pala u drugi plan, delovalo je da je to sve prošlost za napadača Real Madrida, ali sada se ispostavilo da je Jović u još većem problemu zbog svega što se tada dešavalo.







Naime, '' Tanjug '' je preneo da je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo sudu optužni predlog protiv Luke Jovića, kojim ga tereti zbog kršenja samoizolacije u Srbiji u martu ove godine. S tim u vezi, Tužilaštvo je predložilo da Prvi osnovni sud u Beogradu Jovića oglasi krivim i osudi ga na kaznu od šest meseci zatvora!





Ali, nastavak cele priče je najšokantniji:





''Pre podnošenja optužnog predloga, tužilaštvo ukazuje da je Joviću predočena mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja - tako što bi uplatio 5.000.000 dinara u humanitarne svrhe, sa čime se on nije saglasio.



Kako tužilaštvo nije bilo saglasno da iznos koji bi okrivljeni Jović uplatio u humanitarne svrhe bude manji od 3.500.000 dinara, imajući u vidu činjenicu da je krivična prijava protiv njega podneta redovnim putem, odnosno da prema okrivljenom nije određeno zadržavanje niti je predložen pritvor, njegovo imovno stanje i zaradu, te da je okrivljeni javna ličnost, to do primene ovog instituta nije došlo'', navodi se u saopštenju.

