Ludo u Novom Sadu - Crveni kartoni, golovi u nadoknadi i Lalatovo slavlje!

Vojvodina je kao domaćin danas savladala Partizan u velikom derbiju srpskog fudbala sa 3:2 (0:1) u utakmici u kojoj je bilo svega.











Napominjemo da je i u 6. minutu Vojvodina bila u šansi, tražili su kazneni udarac izabranici Nenada Lalatovića, ali sudija Jovanović nije pokazao na belu tačku nakon što je Gemović pao posle kontakta sa Popovićem. Prethodilo je svemu velika greška Banjaka i Vitasa.



Ništa se praktično nije dešavalo do pred kraj poluvremena i vođstva Partizana kada je Umar Sadik preuzeo odgovornost na sebe. Uspeo je da se izdvoji na levoj strani napada, izborio se za udarac i



Ipak, odmah nakon gola, duel Drinčića i Sume, Partizanov fudbaler je dobio crveni karton zbog udarca laktom, ušao je u teren i Savo Milošević očigledno nezadovoljan razvojem situacije.



Sa nestrpljenjem smo čekali nastavak, znali smo da će biti sjajna utakmica do kraja jer je Vojvodina uspela da stigne do izjednačenja već u 53. minutu. Crno-beli su ponovo bili loši u odbrani, Vojvodina je preko leve strane, odnosno Vukadinovića uspela da se izbori za udarac, a fudbaler koji je dosta bola naneo crno-belima i u Kupu,



Par minuta kasnije kolosalna šansa za Čovića, fudbaler Vojvodine je imao zicer, ali je sa desetak metara prebacio gol.

Na drugoj strani je Partizan igrao otvoreno što ga je i dovelo u situaciju da stigne do prednosti, Asano je imao šansu u 66. minutu, dobro je sve uradio osim same završnice koja mu neretko predstavlja problem.



I onda 69. minut, Partizan je poveo, Zdjelar je izveo slobodan udarac sa oko 40 metara od gola, nabacio je loptu na glavu Šćekiću koji uspeva neverovatnim udarcem da savlada Simića sa čitavih 15 metara! Naravno, glavom.





Napetost je dostizala vrhunac, Vojvodina je pokušavala na svaki mogući način i da stigne do gola i da zaustavi kontre Partizana, pa je nakon jednog faula nad Sadikom i Milošević burno reagovao nakon čega je prešao crtu, Jovanović mu je pokazao crveni karton. Najveći razlog je taj što je gađao sudiju flašicom vode.



I onda gol u mreži Partizana, Vojvodina je uspela da izjednači u 90. minutu, Bogdan Mladenović je fantastično reagovao i savladao golmana Popovića za izjednačenje i ne, to nije bilo sve od Vojvodine koja je iskoristila "momentum".







Uspeli su da postignu još jedan gol do kraja utakmice i to preko Stojkovića u 3. minutu nadoknade.



Stojković je primio loptu van kaznenog prostora Partizana, oprobao udarac i postao junak Vojvodine kojoj je doneo tri boda.