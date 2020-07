Lopta krenula i na Krovu, "zmajevi" priželjkuju velike stvari!

Fudbaler Voždovca Miloš Stojčev rekao je danas da je srećan što ima priliku da radi sa grupom talentovanih mladih igrača i istakao da njegova ekipa, uz pravo vodjenje, može da napravi sjajne rezultate.



"Mnoge promene su se desile u odnosu na proteklu sezonu, a jedna od najbitnijih jeste ta da je klub odlučio da pruži šansu mladjim igračima koji su sada dominantni u ekipi, a to je za mene i dodatna obaveza jer kao jedan od najiskusnijih moram da budem uzor i primer, kako na terenu, tako i van terena", rekao je Stojčev, prenosi klub.



"Naša ekipa je trenutno sastavljena od jako talentovanih fudbalera i uz pravo vođenje mislim da možemo da napravimo zaista sjajne rezultate", dodao je on.



Fudbaleri Voždovca počeli su pripreme za narednu sezonu, a u ponedeljak putuju u Vrnjačku Banju gde će provesti 12 dana i odigrati tri kontrolna meča.



"Komunikacija i rad sa stručnim štabom je na odličnom nivou, postoji veliko uzajamno poverenje i spremni smo za put u Vrnjačku Banju gde ćemo imati sjajne uslove da još više nadogradimo sve ono na čemo smo radili krajem protekle i početkom priprema za narednu sezonu", rekao je Stojčev.



Stojčev je u toku karijere promenio veliki broj klubova, imao razna iskustva, ali je priznao da igranje u Voždovcu ostavlja poseban utisak na igrača.



"Zaista sam prezadovoljan svime što sam doživeo u Voždovcu. Retke su ovakve fudbalske sredine u Srbiji i jako sam srećan što imam priliku da budem deo jedne. Svi u klubu rade i dišu kao jedan, atmosfera je odlična i nadam se da ćemo na krilima te energije napraviti sjajne rezultate u narednoj sezoni", rekao je on.



Ekipa Voždovca će završni deo priprema odraditi na svom stadionu, a početak nove sezone u Super ligi Srbije zakazan je za 1. avgust.