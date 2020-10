Liberec – Zvezdo, kako im dati gol?

I tu počinje njihova priča, kao odgovor na jačanje nacista SK Liberec je postao Slavija Liberec, kako bi se potencirala slovenska krv, no, posle nemače okupacije, nije bilo fudbala u gradu do pobede nad fašizmom.



Mnogo timova je predstavljalo grad, dok nije stvoren Slovan kao simbol Bohemije, severa zemlje. Odmah su izazvali Spartu i dobili tri komada...



Dok su Česi igrali sa Slovacima, odnosno do „Plišane revolucije“, tim je visio negde između druge i treće lige, drugu se gotovo nije isplatilo ni igrati, u njoj je bilo deset slovačkih timova, pa su fudbaleri amateri gubili dane u putu. Ovaj grad je bio simbol auto-industrije u Čehoslovačkoj, ali nikada nisu napravili ništa bitno, niti imali podršku grada.



Kada je stvorena češka liga, posrećilo im se. Naime, trebalo je šest klubova iz drugog ranga da popuni elitu, Slovan je bio peti, pa se konačno posle 35 godina postojanja dočepao najvišeg ranga.



Prvo su bili zadovoljni, pa su se apetiti povećali. Iako su veći deo svog postojanja proveli na pogrešnoj strani istorije, krajem veka su prvo igrali finale kupa, pa ga 2000. Osvojili pobedivši drugoligaški Banjik. A onda, nešto što nikome nije uspelo. U leto 2002. Slovan Liberec je pravo niotkuda stigao do šampionske titule. Pre toga nijedan klub van Praga nije se domogao krune. Deset godina u nizu, Slovan je igrao u evrokupovima i u svom drugom nastupu stigli do četvrtfinala, Dortmund je bio prejak.









Još dva puta su osvojili titulu, ali nisu se domogli Lige šampiona, jednom se isprečio moskovski Spartak, tada su u plej of rundi za Kup UEFA savladali baš Zvezdu i izborili evropsku jesen.



Kada su poslednji put bili prvaci, u Slovanu su stali protiv rumunskog Kluža. Posle toga su praški klubovi i odlični Plzen, „češka Barsa“ kako ih zovu, preuzeli primat, pa je klub iz Bohemije nakon trećeg mesta 2016. tri sezome proveo izvan top pet.



Liberec je prošle godine bio peti, prvo u ligi, zadržao to mesto u plej-ofu, prošao ekipu Steaue pobedom 2:0 u Bukureštu, zatim su kod kuće izbacili APOEL, a evropsku jesen su otpočeli pobedom protiv Genta, čime su Zvezdu, koja je poražena u Hofenhajmu stavili u tešku situaciju imperativa u Beogradu.



Slovan je poznat kao klub koji insistira na tome da što više fudbalera iz regiona dobije šansu, imaju dobru školu, na neki način su filijala praške Slavije, čak sedam igrača je na pozajmici u klubu, ostalo su fudbaleri ponikli u kraju, ima i Slovaka koji su uvek činili solidan broj igrača.



Obično su čvrsti, nisu primili gol ove sezone u Evropi, niko ne sumnja da će u Beogradu postaviti jak defanzivni blok i čekati grešku Zvezde.. Na klupi je Pavel Hoftih koji je radio u savezu kao selektor mlađih kategorija, zbog toga i mladi fudbaleri rado dolaze u klub. Slovan nije svakako klub kvaliteta praških velikana, niti Plzena, ali pripada gornjem ešalonu čeških klubova koji su tradiconalno neugodni po naše predstavnike.