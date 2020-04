Leonardo je ''znao'' da će presuditi Zvezdi, ali postojao je jedan uslov!

Brazilac Leonardo proveo je u Partizanu samo godinu dana, ali je za to vreme uradio dovoljno da ga navijači crno-belih dugo pamte.





Bio je jedan od ključnih igrača u sezoni 2016/17 u kojoj je Partizan osvojio duplu krunu, a posebno inspirisan bio je u duelima sa Crvenom zvezdom.





Prvo je u Humskoj rešio jesenji derbi pobedonosnim golom za konačnih 1:0 za Partizan, a onda je na proleće 2017 bio dvostruki strelac na ''Marakani'' u trijumfu Partizana od 3:1.





Ivica Iliev u razgovoru za ''

Pomenuti meč na Zvezdinom stadionu imao je i zanimljivu uvertiru, što je, tri godine kasnije, otkrio bivši sportski direktor Partizanau razgovoru za '' Žurnal ''.





''Došao nam je Leonardo sa zahtevom, ne bih u detalje: 'Ako mi to učinite, sam ću da rešim derbi'. Pogledali smo se, nije tražio ništa spektakularno. Bilo je to u nedelju, Vazura mu je to ispunio u ponedeljak, Brazilac je u utorak dao komšijama dva gola!'', otkrio je Iliev.





Podsetimo, Leonardo je sada član Al Ahlija iz Dubaija, za koji je od početka ove sezone na 11 mečeva upisao po sedam golova i asistencija.



