Legendarni Italijan skenirao "orlove" Škotima, Srbija ima jednog od najboljih svih vremena i "cvet koji još nije procvetao"!

Fudbalsku reprezentaciju Srbije čeka utakmica generacije u Beogradu gde će 12. novembra od 20.45 dočekati Škotsku u baražu za plasman na EURO narednog leta.



Tamošnji list Sandej post je u želji da upozna širu javnost sa kvalitetima izabranika Ljubiše Tumbakovića pozvao legendarnog Italijana Marka Tardelija da iznese svoje impresije o "orlovima".



On je posebno osvrnuo na srpske fudbalere koji igraju u Italiji, a naročito je nahvalio fudbalera Lacija Sergeja Milinkovića Savića.



"Sergej je veliki fudbaler, za mene jedan od najboljih koji je Srbija ikada imala! Istog momenta kada je došao u Italiju adaptirao se na naše prvenstvo, njegovi tehnički i fizički kvaliteti svima odmah zapadaju za oko. U prvih godinu i po dana je radio veliki posao za Lacio, nakon toga je šest meseci malo pao, ali je i tada bio opasnost po svakog protivnika. U ovom momentu mi deluje da Sergej igra malo ispod svojih mogućnosti, ali je i dalje top fudbaler, jedan od najboljih u ligi, to je pokazao protiv Norveške, a biće i najveća opasnost za Škotsku", smatra proslavljeni as Juventusa koji je potom govorio o kapitenu Srbije Aleksandru Kolarovu.



"Njegov problem je što ga Konte gura da igra u sredini odbrambene linije, a po meni to može da igra samo klasičan štoper, što nije osobina Kolarova. Njemu je i dalje ofanziva jača strana od defanzive, a nije brz kao nekad. Ipak, on je neverovatan profesionalac, pravi uzor za sve. Nemoguće je da igraš za toliko vrhunskih klubova u tako dugom periodu osim ako ne treniraš naporno svakog dana", kazao je Tardeli koji je, zanimljivo, istakao kvalitete Dušana Vlahovića.



"Vlahović je dobar igrač, koji ima solidnu tehniku i mnogo snage. On ima 20 godina i mnogo još prostora da napreduje. Podseća me na cvet koji još nije procvetao", slikovit je bio asistent nekadašnjeg selektora Irske Đovanija Trapatonija.