Legendarni as opleo po reprezentaciji Srbije: "Lažne vedete i balerine!"

Proslavljeni fudbalski as Stanislav Karasi nije krio nezadovljstvo nakon propuštene prilike Srbije da se na domaćem terenu plasira na EURO.



Škotska je slavila protiv "orlova" nakon boljeg izvođenja penala, a bivši fudbaler Crvene zvezde osuo je paljbu po kapitenu ekipe Dušanu Tadiću.



"Oni su pokazali da nije dobro napravljena reprezentacija, Gudelj je igrao levog beka, nezamislivo, jedan igrač koji izgara na sredini terena, koji može da odgovara borbi Škotima, stoji sa strane. Drugo, dva igrača koja su u špicu napred, pogotovo kapiten (Dušan Tadić), ja sam rekao sinoć u mom društvu gde sam gledao utakmicu, kao baletan. Tako možeš nonšalantno da igraš u Ajaksu, ne u reprezentaciji. On određuje sve, a ništa ne radi. Mnoge stvari nisu funkcionisale", smatra Karasi.



On je takođe istakao da najveću odgovornost snosi selektor Ljubiša Tumbaković.



"U pravu je Tumbaković što kaže da je ljut na igrače, ali on je postavio te igrače. Mi smo imali neke živosti tek u nekom momentu kada je počeo da menja, kada je ubacio Mladenovića, a Gudelj igrao u sredini. To je trebalo od početka da se igra. Očigledno da ovi igrači koji igraju u reprezentaciji, ne mogu da igraju sa ovim igračima našim. Jer to su lažne vedete. Oni igraju u svojim klubovima sa boljim igračima, zato igraju dobro. Imaju i svoje novinare koji pišu i izmišljaju, to je jedna mašinerija", zaključio je Karasi.