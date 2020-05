Lazar Marković čestitao Zvezdi titulu: ''Na njima je da li je regularno ili ne''

Crvena zvezda je u petak pobedila Rad i tri kola pre kraja obezbedila novu titulu šampiona Srbije.





"Titulu uvek ciljamo. Nismo zadovoljni drugim mestom, ali tako je, kako je, Zvezda je osvojila titulu, čestitam im. Da li je bilo regularno ili ne, na njima je, i to je to", rekao je Marković posle utakmice protiv Mladosti u razgovoru sa portparolom Partizana.



Zajednica klubova Super i Prve lige je prethodno odlučila, a Fudbalski savez Srbije potvrdio, da se usled pandemije korona virusa do kraja igraju samo preostale utakmice regularnog dela sezone, ne i plej-of.



Crvena zvezda je u trenutku prekida takmičenja u martu, a četiri kola pre kraja regularnog dela, imala 11 bodova više od drugoplasiranog Partizana.



Partizan je u prvoj utakmici posle pauze pobedio Mladost iz Lučana sa 4:1.



"Dobro smo igrali, dobro se osećali i sada idemo da osvojimo Kup. A, što se tiče ovog prvenstva, tako je, kako je. Drugi smo i to je okej", kazao je Lazar Marković.



-