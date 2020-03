Lavina emocija nekadašnjeg asa: ''Partizane, krajnje je vreme!''

Dugogodišnji fudbaler Partizana, potom i sportski direktor, a danas trener Partizanove filijale Teleoptika Albert Nađ govorio je u opširnom intervjuu za Partizanovu klupsku televiziju.





Njegov prevashodni cilj do kraja sezone je da Teleoptik obezbedi opstanak u Srpskoj ligi, i u tome mu za sada dobro ide.





Ali, naravno, Partizan je uvek u centru njegove pažnje i mnogo voli klub u kojem se afirmisao, što nikad nije bilo sporno.





S tim u vezi, uputio je navijačima jednu poruku protkanu brojnim emocijama, uz poziv da se ujedine i ponovo naprave atmosferu kao nekad protiv Artmedije u Humskoj.







''Mislim da je krajnje vreme da se ujedine i da se pokaže prava ljubav prema Partizanu.



Ovaj klub, mene ne interesuje ko je predsednik, ko je direktor, Partizan je postojao 75 godina pre nas, postojaće još milion i sedamsto biliona milijardi godina posle nas i on je jedini bitan u odnosu na sve nas.



Nikad sebe nisam smatrao legendom, niti mogu da budem legenda od nečega što me je napravilo. Ovaj klub me je afirmisao, dao sve u životu, dao parče hleba meni i mojoj porodici...







Ako već pričamo o nekim legendama - Moca Vukotić i Saša Ilić, po broju odigranih utakmica. Svi ostali, mi smo samo deo istorije koji je utkan u sve ovo. Krajnje je vreme da stanemo, da se ujedinimo.







Doživeo sam ovde i mnogo lepih i ružnih trenutaka, ali ono što sam doživeo protiv Artmedije, to bi svaka generacija poželela. Nismo prošli tada u Ligu šamoiona, ali ona atmosfera, da ceo stadion kao jedan navija, aplaudira, bodri, verovatno da i neku psovku zbog promašene šanse, ali to što se osetilo,... ja sam sebe uhvatio da sam stao i gledao stadion okolo, divio se.







Krajnje je vreme da to ponovo doživimo. To treba da dožive buduće generacije. Ja mislim da nas ima mnogo koji neizmerno vole klub i da sa tom ljubavlju možemo da pomognemo mnogo.







Ne ineresuje nas ništa van našeg dvorišta, samo da podižemo naš nivo i da budemo bolji od ovih pored nas. Zvezda mi nije ni na kraj pameti. Želim da moj Partizan bude najbolji. Svi ostali su mi nebitne ličnosti u mom životu'', poručio je Nađ.







U prilogu je njegov kompletan intervju za TV Partizan.