Lane Jovanović: "Mister - jedinstven, najveći od svih, sledio sam se..."

Lane Jovanović, strelac istorijske pobede Srbije nad Nemačkom na SP 2010, pod palicom Radomira Antića, priznaje da mu je teško pala vest o smrti srpskog trenera.



"Osećao sam se katastrofalno, sigurno. Sledila me je vest, Miloš Krasić mi je javio, a nažalost portvrdio Marko Pantelić. Njih dvojica su jedini sa kojima diskutujem o tome. Nisam znao da je bio bolestan i utoliko me je vest pogodila žestoko", priznaje Lane.



On se potom prisetio kakav je genije i kakva je veličina bio Radomir Antić.



"Kada pričamo o Antiću onda je to definitivno kompletna ličnost. Na jednoj strani je sportski 'bekgraund', stručnost i rezultati kao verifkacija, autoritet, a na drugoj profesionalna i ljudska. To je takav čovek bio... Integritet, poštenje, sampouzdanje, šarm, dostojanstvo, čestitost... Mnogo stvari, ma sve. Antić je bio sam po sebi bio upečatljiva pojava, svaki sastanak, razgovor, opservacija, analiza, neformalni razgovor... Prevazilazio je sve, bio je nadahnuće i inspiracija. Ja se u potpunosti sećam njegove pojave", rekao je Jovanović za B92.