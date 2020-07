Lalatović sve glasnije govori o tituli!

Vojvodina ima cilj u novoj sezoni i želi da do njega dođe postepeno.



"Mi želimo da napravimo jedan dobar tim koji ravnopravno može da konkuriše i Zvezdi i Partizanu, TSC-u i Čukaričkom i svima ostalima. Mi i sada imamo takav tim, ali videćemo. Nećemo da srljamo sa pojačanjima, da pravimo gužvu, videćemo šta će biti sa odlascima", ističe Nenad Lalatović.



Može li ući u borbu za titulu? Teško, ali nije nemoguće, Lalatović se tome nada.



"Naša velika želja je da se umešamo u borbu za titulu, što je sasvim normalno, i mislim da je red da se još neka treća, četvrta ekipa tu umeša. Stalno bude te Zvezda, te Partizan, te Zvezda, te Partizan... Dajte neko treći, ako zasluži... Ali, pogledajte kakva pojačanja dovodi Zvezda. To je Kanga, to je Katai, to su veliki igrači. Pogledajte Partizan...", kaže Lalatović.



Podsetimo, na pitanje da li Vojvodina i Čukarički mogu da iznenade "večite" i da osvoje titulu, generalni menadžer Crvene zvezde Zvezdan Terzić je odgovorio da bi voleo da neko treći osvoji titulu, ali da je to praktično nemoguće u novoj sezoni.



"Oni stvarno imaju budžete 50 puta veće nego Vojvodina. Mi se ne žalimo, mi dovodimo igrače. Maksimović i Kovačević koji su došli, oni su došli bez obeštećenja i za platu od par hiljada evra. Nije sve u tome kupovati baš preskupe igrače, to ne znači da će vam doneti rezultat. U ovom trenutku Zvezda i Partizan imaju najkvalitetnije timove, najveće budžete sa najskupljim igračima, ali mi ne odustajemo ni od borbe za titulu ni od borbe za trofej Kupa", ističe Lalatović za TV Arena sport.