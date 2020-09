Lalatović sportski priznao zasluženi poraz

Vojvodina je danas poražena od Javora rezultatom 2:1 (1:0), u sedmom kolu Super lige Srbije.



"Promašivali smo gol bukvalno sa pola metra i imali tri-četiri šanse u kojima je teže bilo promašiti, nego dati gol, ali ih nismo iskoristili. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Javor se fenomenalno branio, a prvi gol je postigao iz prekida", izjavio je Lalatović, a prenosi sajt kluba.



Uoči utakmice, on je upozoravao da je domaćin upravo iz prekida najopasniji po gol protivnika.



"Rekao sam da Javor ima sjajan skok, ali neću ništa da komentarišem oko tog prvog gola i bloka na Drinčiću. Javor je zasluženo pobedio i njegovi igrači su ostavili srce na terenu. Da biste pobedili Vojvodinu, morate dati svoj maksimum, ali i Vojvodina mora ovako da promašuje. Danas nismo imali dan. Da smo prvi poveli, rezultat bi otišao u nekom drugom pravcu. Ovako, kad ne iskoristite šanse iz igre koje smo imali, onda zaslužujete da izgubite. Čestitam Javoru na pobedi, a mi se okrećemo sledećem meču protiv Radnika", dodaje trener Novosađana.



Bez obzira na poraz, on nije nezadovoljan igrom svog tima.



"Ne može stalno da se pobeđuje, ali me raduje naša igra. Mi igramo dobro, kvalitetno i vidi se da igramo fudbal i stvaramo šanse iz igre. Igramo napadački i na gol više, jer moje opredeljenje nije da se branimo na 25 metara od svog gola, već da napadnemo protivnika na njegovoj polovini. Vidi se da Vojvodina igra lep i dopadljiv fudbal, ali danas nismo imali sreće. Javoru iz sveg srca želim da ostane u ligi", izjavio je Lalatović.



U narednom kolu, Vojvodina će na „Karađorđu“ dočekati ekipu Radnika, a taj meč igraće se u petak.