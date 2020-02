Lalatović sličan engleskim trenerima?

Fudbaler Vojvodine Lazar Stojsavljević rekao je danas da ga šef stručnog štaba tog kluba Nenad Lalatović podseća na engleske trenere i da ima slične zahteve kao oni.





"Ovo što on traži od nas nije mnogo drugačije od onoga što sam već prošao u Engleskoj. Šef od nas zahteva da budemo agresivni, da uvek stojimo blizu protivničkih igrača, dosta insistira i na duel igri. To je isto što zahtevaju treneri u Engleskoj, razlika je možda samo u nekim taktičkim zamislima", rekao je Stojsavljević za klupski sajt.



On je rodjen u Londonu i gotovo čitavu karijeru proveo je u engleskim klubovima.



"U mladjim kategorijama sam trenirao u pojedinim nižerazrednim klubovima u Engleskoj, da bi mi prvi klub u seniorskoj karijeri bio Voking. Odatle sam prešao u Milvol, pa kasnije u Njuport Kaunti, gde, iskreno, nisam bio zadovoljan, Kada mi se ukazala prilika da predjem u Vojvodinu, nijendog trenutka nisam razmišljao da li da prihvatim", kazao je Stojsavljević.



Naveo je da ljudi u Srbiji možda imaju pogrešnu sliku o fudbalu u nižim engleskim ligama.



"Svaki klub koji učestvuje u četvrtom rangu takmičenja je izuzetno organizovan i potpuno profesionalan u svakom smislu. S druge strane, kvalitet fudbala nije baš neki, jer se sve svodi na snagu i duel igru, a igra skoro svakog tima se zasniva na dugim loptama i preskakanju sredine terena. Igra se dosta agresivno i oštro, te iz tog razloga nije lako igrati", rekao je Stojsavljević.



On je u novosadskom klubu gotovo mesec dana, a kako kaže, uveren je da će sa saigračima ostvariti sve ciljeve koje imaju.



"Uslovi za treniranje su odlični i malo sam se iznenadio čime sve raspolaže naš fudbalski centar, jer poseduje zaista sve: terene, teretanu, prostoriju za oporavak, restorane, sobe...", rekao je Stojsavljević.



On je rekao i da navijačima obećava da će pružiti svoj maksimum.



"Jedino što mogu da obećam je da ću pružiti 100 odsto svojih mogućnosti, kako bih opravdao poverenje koje mi je ukazano i pokazao da sam dostojan dresa koji nosim", kazao je Stojsavljević.