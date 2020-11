Lalatović se posle poraza od Zvezde hvalio pobedama nad Partizanom i - najavio pojačanja!

Vojvodina je ove godine napravila mnogo problema Partizanu, osvojila je i Kup pobedom nad crno-belima, ali protiv Crvene zvezde Nenad Lalatović još uvek nije našao pravo rešenje.









Na konferenciji za medije posle meča , šef struke Vojvodine Nenad Lalatović je ocenio da njegovom timu nedostaje veći fond igrača i izrazio nadu da bi taj problem mogao na zimu da se reši.





Pritom je ponovo podsetio na osvojeni Kup i tri pobede nad Partizanom u poslednja tri meča.







''Voleo bih da imam veći fond igrača i da mogu više da rotiram. Nažalost, mi to nemamo i meni kad ne igra jedan-dva igrača, to se odmah vidi u našoj igri. Saničanin je reprezentativac Bosne i Hercegovine i odigrao je tri utakmice za svoju reprezentaciju, pri čemu je u 80. minutu dobio povredu zadnje lože. Topić je prilikom šutiranja lopte povredio prednju ložu.







Za moj tim, to su dvojica bitnih igrača. Danas sam stavio Devetka da igra štopera, iako je on levi bek, a Andrića na zadnjeg veznog, iako i on igra beka. Nemamo naročito veliki fond igrača, ali sam zadovoljan, jer ovo su kvalitetni momci.







Nismo slučajno drugi, osvajači Kupa i tri puta zaredom pobedili Partizan. Ipak, u decembru bismo morali da se pojačamo sa bar tri-četiri igrača, kako bi se ubacila sveža krv u tim'', objasnio je Lalatović.

