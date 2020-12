Lalatović priziva državu da pomogne i napominje: "Ovo je sramota, sramota!"

Ekipa Vojvodine u narednom kolu dočekuju Mačvu u utakmici koja ne bi trebalo da bude problematična za Novosađane.



Ipak, Lalatović nikako nije zadovoljan situacijom u klubu.



"Vojvodina je u velikom problemu i ovaj meč nam ne dolazi u dobrom trenutku. Igrači su razočarani i atmosfera na treninzima više nije sjajna kao nekad", rekao je Lalatović.



"Sada kada svi treba da cvetamo - imam utisak kao da se borimo za opstanak, kao da ništa dobro nismo doneli gradu. Nije dobra situacija, znate odlično i sami, Vojvodina je veliki klub. Bila je osma kada sam došao, a sada... Najviše ispaštaju novosadske porodice, njih sto, oni imaju male plate. Žao mi ih je, sastavljaju kraj s krajem, jedva preživljavaju", upozorava trener Vojvodine na konferenciji za medije koja je trajala preko 20 minuta.



Inače, u ekipi Vojvodine neće biti nekoliko standardnih prvotimaca, što je Lalatović i potvrdio.



"Ne mogu da shvatim da ne mogu svi da se dozovu pameti. Ne sme da se dozvoli ovo da se dešava. Ovo je sramota, sramota! Neću da vodim tuđe ratove, zanimaju me moji igrači i zaposleni u klubu. Ostali me ne zanimaju. Molim lepo sve, i gradonačelnika Vučevića i upravu, vi možete da rešite taj problem. Žao mi je što ovo moram da kažem, ali molim gospodina Vučića koji je napravio Srbiju ovako velikom i moćnom da pomogne. Ti ljudi vama polažu račune, a pošto ja ne mogu da doprem do njih, žao mi je što ovo moram javno da kažem - vi rešavate sve probleme, žao mi je i što vas opterećujem ovim stvarima, ali žao mi je što zaposleni u klubu nemaju ni 500 dinara u džepu", rekao je Lalatović.







Pogledajte i čitavu konferenciju u nastavku.