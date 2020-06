Lalatović priželjkuje "treću sreću" i još važnije - 50-50 suđenje!

Vojvodina je pobedila Mladost iz Lučana posle penala rezultatom 5:4, a ovo je četvrto polufinale u karijeri Nenada Lalatovića u Kupu Srbije i treće u nizu, pa se trener Novosađana nada da će mu biti i talično za veliko finale.



"Mladost je odličan tim, to su moji prijatelji i zasluženo su došli dovde, do danas. Ali mi smo večeras bili bolji protivnik. Želeli smo da pobedimo i tako smo i igrali. Naravno da smo vežbali i penale, na ovakvoj utakmici, protiv ovako teškog rivala, morali smo da budemo spremni na sve. Ovi momci zaslužuju da budu tu gde jesu, oni ove sezone nisu imali pomoć ni za jedan aut, a kamoli za nešto više. Zaista sam ponosan na sve", rekao je Lalatović za TV Arena Sport posle utakmice i nastavio:



"Suđenje je bilo perfektno, baš kao i podrška sa tribina. Ponosan sam i na naše navijače, koji su večeras zaista bili naš 12. igrač", dodao je on.



Na konstataciju da je ovo njegovo treće polufinale u nizu, Lalatović je rekao:



"Treća sreća, nadam se da će tako i biti i da ću konačno podići ovaj trofej", naglasio je on, a na pitanje koga priželjkuje u polufinalu, kao iz topa je odgovorio:



"Priželjujem samo 50-50 suđenje!", zaključio je Lalatović.







Žreb za polufinale je već sutra, u četvrtak, pa čekamo parove u borbi za trofej Kupa Srbije.