Lalatović pred Napredak se sprema za Partizan: "Oni mene diraju, a ja volim da se prepucavam"

Nenad Lalatović je istakao pred gostovanje u Kruševcu da će njegov tim imati problema.



"Napredak iz Kruševca je sjajan tim i tamo je uvek teško igrati. Ja to najbolje znam kao trener, jer mnogo puta sam u Kruševcu imao vrlo teška gostovanja. Sigurno neće biti nimalo laka utakmica. Oni su izgubili prošli meč i daće sve od sebe da se vrate na pobednički kolosek, ali naravno, i mi ćemo dati sve od sebe da nastavimo naš pobednički niz. Šanse su 50-50, a videli ste da je u prvom kolu Partizan jedva pobedio u Kruševcu. Napredak je imao mnogo šansi i rezultat je mogao da bude drugačiji, što samo govori o njihovom kvalitetu. Imaju sjajnog trenera, sjajne igrače i organizovan su klub, ali mi smo velika Vojvodina, a velika Vojvodina se nikoga ne plaši i protiv svakog ide na pobedu", kaže trener Voše.



"Treba da budemo strpljivi i da ne srljamo. Oni igraju u formaciji 3-4-3 ili 3-5-2 i fenomenalno istrčavaju polukontre i kontre. Utakmica se igra 90 minuta i ukoliko igrači budu strpljivi i ispune ono što tražim od njih, možemo doći do sva tri boda", rekao je Lalatović.



Nakon utakmice u Kruševcu, sledi veoma bitna utakmica za Nenada Lalatovića i Vojvodinu, u goste dolazi ekipa Partizana.



"Mislim da nijedan tim u Srbiji nije uspeo da za pet dana dva puta pobedi Partizan i to u dve vrlo bitne utakmice. Prvenstvena je bila bitna za nas da se vratimo na treću poziciju, jer da tad nismo pobedili, sezonu bismo završili na četvrtom mestu. Pobedili smo 1:0, a pobedili smo i u najvažnijoj utakmici za Vojvodinu. Trijumfovali smo u finalu, doneli trofej u Novi Sad i obradovali naše navijače, koji su utakmicu gledali preko video-bima na punoj zapadnoj tribini „Karađorđa“ i jako želeli našu pobedu. Pred taj meč, Partizan je bio ubeđen da će nas pobediti, pa su već bili isplanirali slavlje u Beogradu i rezervisali restoran da ih čeka. Međutim, trofej ne osvaja onaj kome je namenjen, već kome je suđen. Obe utakmice su bile jako teške, a Partizan je sjajan tim, sa sjajnim pojedincima", kaže Lalat, a onda je nastavio:



"Ja volim malo da se našalim i prepucavam sa njima, jer i oni mene diraju, pa moram da im vraćam. Međutim, moram da kažem da stvarno poštujem Partizan. Da budem iskren, imam mnogo prijatelja koji su igrali tamo, a čak ima i dosta onih sa kojima se privatno družim i koji su veliki navijači Partizana. Prepucavanje postoji samo tokom utakmice, ali ne i posle meča, jer život ide dalje. Slobodno mogu da kažem da Partizanu iz sveg srca želim da uđe u grupnu fazu Lige Evrope, jer taj klub, igrači, stručni štab i uprava to apsolutno zaslužuju. Zaista tako mislim i svakom srpskom klubu želim sve najbolje u Evropi. Kako Crvenoj zvezdi iz sveg srca želim da uđe u Ligu šampiona, tako i Partizanu i TSC-u želim da uđu u Ligu Evrope, a isto to iz srca, iz duše, iz svega, želim i mojoj Vojvodini. Tešku utakmicu ćemo imati protiv Partizana, ali to je još uvek daleko i, u ovom trenutku, fokusiran sam samo na Napredak. To nam je jako bitan meč, kako bismo u miru mogli da dočekamo Partizan", kaže Lalatović.



Utakmica između Napretka i Vojvodine igra se u nedelju od 17:30 časova, uz direktan prenos na prvom kanalu televizije Arena sport.