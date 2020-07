Lalatović otkrio, kantom na BMW legendarnog Nemca zbog uvrede!

Trener Vojvodine Nenad Lalatović je gostujući u emisiji "Amidži šou" na TV Pink otkrio zanimljivu anegdotu iz igračke karijere dok je nastupao za Šahtjor Donjeck.



Šef struke "rudara" bio je legendarni nemački fudbaler Bernd Šuster čiji je automobil na kraju stradao zbog uvrede Lalatovića.



"Igrali smo utakmicu koju smo dobili sa 1:0, ja sam postigao pogodak i ušli smo u četvrtfinale Kupa. Trebalo je da primimo premiju za taj meč. Sutradan kad smo došli na trening, tadašnji trener Šuster je rekao da oni koji su igrali treba samo da istrče 'futing'. Ja sam na tom meču dobio i udarac i imao sam nekoliko kopči... Elem, Šuster baš i nije bio ljubimac Srba i kaznio me je sa 2.000 dolara koliko je bila premija. Ja sam rekao da nije bitno, istrčao sam i krenuo u svlačionicu.



U jednom trenutku me zovu da se vratim i odradim taj kondicioni trening zato što je Šuster tako rekao. On kaže trening, ja kažem ne, on trening, ja ne i pokazujem da me boli noga. On će meni: 'Kakav ste vi to Srbi narod, tebe boli 2.000 dolara.' Ja mu kažem: 'Mi Srbi smo veliki narod, meni 2.000 dolara ne znači ništa jer imam duplo veći ugovor od tebe'. Naravno, foliram ga.



On se toliko iznervirao da mi je na španskom uvredio majku. A ja majku nemam otkako sam imao 14 godina. Serjoži, čoveku koji je prevodio, rekao sam da mu kaže da ja nemam majku i da ne može da je vređa. On je opet rekao 'trening' i kako je on to rekao ja sam ga odgurnuo ili udario. Ne mogu tačno da se setim. Sada to nikada ne bih uradio.



U tom trenutku sam znao da je to kraj, on je mene suspendovao. Otišao sam na parking, on je vozio BMW 7, kažem opet da to nije pohvalno, ali uzeo sam kantu i razbio mu šoferšajbnu. To što je on rekao za moju majku, koja je meni bila sve u životu, je bilo tako primitivno. Ali opet ponavljam da to sada nikada ne bih uradio. Udario sam još dva, tri puta u vrata.



On me, naravno, suspenduje. Dolazi gazda Rinat Ahmetov koji je jedan od najmoćnijih ljudi na svetu. Ulazim u njegovu kancelariju, on ljut kao ris. Pita me šta sam uradio, ja mu kažem da sam uradio šta sam trebao. Mister mi je uvredio majku. A on pošto je toliko moćan, niko nije smeo da mu kaže pravi problem. On pozove Serjožu koji je sam drhtao kad je ušao. Ja taj strah u životu nisam video. Serjoža je to potvrdio, a meni je Rinat rekao: 'Ja moram da te suspendujem, ali dokle god si ovde od mene ćeš dobijati sve nagrade i novac. Neka si to uradio, zbog tebe ću ga prvom prilikom oterati", otkrio je Lalatović.