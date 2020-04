Lalatović okrenuo ploču nakon kritika navijača: "Ne znam ko je to objavio"

Trener Vojvodine Nenad Lalatović je izjavio za "Žurnal" da će sigurno biti novi trener Crvene zvezde jednog dana i da želi da osvaja trofeje sa tim klubom, a pominjao je i svoj prvi mandat u tom klubu kada je u vatru bacio veliki broj mladih igrača koji su danas i reprezentativci Srbije.



Danas je okrenuo ploču, govorio je za sajt Vojvodine gde je istakao da ne zna ko je to objavio.



"Zaista ne znam ko je i zbog čega objavio tako nešto, pogotovo što mom velikom prijatelju Dejanu Stankoviću želim da još 10 godina ostane na svojoj sadašnjoj funkciji. No, u ovom trenutku, to nije ni bitno", rekao je Nenad Lalatović za sajt Vojvodine.



Njegova želja je da ostane u Novom Sadu.



"Ono što naši navijači treba da znaju jeste nešto što sam već mnogo puta ponovio, a to je da mi je u Vojvodini stvarno prelepo i da Novi Sad doživljavam kao svoj grad", kaže Lalatović.



Cilj mu je i da godinama bude na klupi Vojvodine.



"Iskreno, ako sve bude išlo u pravcu u kojem želimo, voleo bih da još godinama ostanem u Vojvodini i da klubu pomognem u osvajanju trofeja i igranju grupne faze Lige Evrope. S druge strane, onog dana kada budem napustio Vojvodinu, želeo bih da trenerskim poslom dalje nastavim da se bavim u inostranstvu", istakao je Lalatović.