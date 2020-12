Lalatović odlazi, prvi kandidat da preuzme "Velikana iz Platonove"?

Nenad Lalatović je svoju dosadašnju trenersku karijeru samo u Super ligi Srbije i na klupama nacionalnih selekcija, onih mlađih.



Ipak, to bi moglo da se promeni ove zime.



Lalatović je velika meta banjalučkog Borca, pošto se već danima govori o potencijalnoj smeni Vlada Jagodića.



"Promena na klupi je vrlo izvesna, ali bi Jagodić bio prekomandovan na mesto sportskog direktora, koga sada Borac nema. Sve ide u pravcu da na Gradski stadionu dođe Lalatović, koji je iskusno trenersko ime. Međutim, srpski stručnjak ima ugovor sa Novosađanima do leta 2021. godine, ali sve što se poslednjih dana dešava u novosadskom superligašu navodi na činjenicu da bi on veoma brzo mogao napustiti stadion “Karađorđe” i onda bi mu vrata dolaska na Gradski stadion bila otvorena. Ukoliko sam ne ode iz Vojvodine, Borac sa njim neće ni kontaktirati, jer su Borac i Vojvodina bratski klubovi", rekao je izvor "Glasa srpske".



Jasno je da je Lalatović svoje nezadovoljstvo pokazivao u prethodnom periodu na konferencijama za novinare kada je često napominjao da igrači nisu zadovoljni jer ne primaju plate, pa je po mnogima rastanak na vidiku uprkos dobrim rezultatima ove sezone.



Kao kandidati da zamene Jagodića na klupi Borca pominju se Darko Vojvodić, Vule Trivunović i Dragan Jović.



Borac je prvi deo sezone Premijer lige BiH završio na petom mestu.