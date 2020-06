Lalatović ''obožava'' da pobeđuje Partizan, a kakav je Miloševićev odgovor?

Partizan će u finalu Kupa Srbije u fudbalu igrati protiv Vojvodine.





"Neću reći ništa novo ako kažem da je finale jedna utakmica i da kada je u pitanju bilo koje takmičenje nema izrazitog favorita. Možemo da pričamo o blagom favoritu, ali to pada u vodu kada počne utakmica. Utakmica je takvog karaktera da će pobediti onaj ko bude spremniji, bolji i koncentrisaniji, ko bude želeo više. Nadam se da ćemo to biti mi, ali nam to ne daje ulogu favorita pre utakmice", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u Beogradu.



Milošević nije želeo da prognozira da li će utakmica biti rešena jednim ili sa više golova.



"Uvek sam bio očajan prognozer, tako da se ne bih usudio. Jedan detalj može da promeni ceo tok utakmice, a može da se desi i u trećem, petom, 10. minutu... Jedino mi je bitno da se na najbolji mogući način spremimo i tih 90 minuta odradimo maksimalno što možemo", kazao je Milošević.



On je naveo da "ništa novo nije video" na prethodnoj utakmici koju su dve ekipe igrale u prvenstvu, a u kojoj je Vojvodina pobedila.



"Ništa novo nisam video. I pre toga sam rekao da nema mnogo tajni. Kada su u pitanju ove dve ekipe, a kolegu poznajem i dosta duže, mislim da ni ja njega, niti on mene možemo posebno da iznenadimo. Znamo otprilike šta možemo da očekujemo od Vojvodine i trudićemo se da neutrališemo najbolje strane, a iskoristimo mane", kazao je Milošević.

On je naveo da obožava da pobedi svakog protivnika, upitan za reči trenera Vojvodine Nenada Lalatovića da obožava da pobeđuje Partizan.



"Obožavam da pobedim svakog protivnika, zato se bavim sportom. Oba kluba u finalu su velika i apsolutno je normalno da imamo motiv da pobedimo protivnika", rekao je trener Partizana.



Milošević je rekao da još nije odredio sastav, upitan za stanje kapitena i golmana Vladimira Stojkovića.



"Verujem da ću moći da izvedem najjači sastav. Za sada je situacija dosta dobra, osim Lakčevića i Lutovca", rekao je Milošević.



Finale Kupa Srbije igraće se u sredu od 19.00 u Nišu.



