Lalatović o Partizanu uz poseban osvrt na Miloševića

Tri dana pauze imali su fudbaleri Vojvodine nakon pobede nad Partizanom, bila je to svojevrsna nagrada igračima od Nenada Lalatovića.



On se osvrnuo na dosadašnji tok sezone sa naglaskom na utakmicu protiv Partizana.



"Bila je stvarno fenomenalna utakmica. Drago mi je što je Vojvodina opet u vrhu srpskog fudbala. Šta smo sve pružili, zaslužili smo da imamo i koji bod više. Mogu slobodno da kažem i da zaslužujemo da delimo prvo mesto sa Crvenom zvezdom, zbog načina na koji igramo. Vojvodina postiže dosta golova na utakmicama, igra napadački, moderan fudbal. Kada podvučemo crnu - svaka utakmica Vojvodine u prvih šest kola je bila najzanimljivija. Stvarno sam preponosan ovim momcima. Sve što tražim od njih oni ispoštuju, ovo su sve njihove zasluge. Oni su naši heroji, osvajači Kupa. Utakmica protiv Partizana je bila na evropskom nivou", kaže Lalatović.



Inače, prokomentarisao je i odlazak Miloševića.



"Moram da kažem da mi je jako žao zbog Sava Miloševića, jer je to jedan izvrstan stručnjak i moj veliki prijatelj. Žao mi je što je isključen i što je podneo ostavku, jer smatram da je još mnogo toga dobrog mogao da donese Partizanu. Saletu Stanojeviću takođe želim puno uspeha. Oni su moji prijatelji. Želim mu da razdrma ekipu i da Partizan počne da igra onako kako njihov trener to bude želeo", dodao je Lalatović.