Lalatović ne može, a da ne ''bocne'' Partizan!

Posle meča, trener Vojvodine Nenad Lalatović je posebno naglasio trenutni izgled tabele.







''Zadovoljan sam sa prikazanom igrom i velika tri boda. Ostajemo na drugoj poziciji, a posebno mi je drago zbog toga što su ovo sve igrači iz Super lige, koje smo dovodili iz Javora, Napretka i ostalih naših klubova.



Za sada smo sami na drugom mestu, a videćemo da li će nam se Partizan tu pridružiti.



Jako sam ponosan na momke, jer biti drugi, posle Crvene zvezde, predstavlja veliki uspeh. Čestitam im na igri i želim da samo tako nastave'', izjavio je Lalatović.

Današnjem protivniku i njegovom treneru poželeo je uspeha u nastavku sezone.







''Čestitam obema ekipama na prikazanoj igri. Bez obzira na poraz, Zlatibor je pokazao kvalitet i želim mu iz sveg srca da ostane u ligi, prvenstveno zbog toga što ima dobar tim, a najviše zbog mog kolege Zokija Njeguša. On je fenomenalan čovek i trener i drago mi je što se vratio posle duže pauze.







Preuzeo je tim u teškom trenutku, ima težak raspored, ali sa trenerima kao što je on, potrebno je samo strpljenje i rezultati će doći. Ja sam ubeđen u to'', dodao je Lalatović, kome je pobeda nad Zlatiborom 61. od dolaska na klupu Vojvodine. On se tako izjednačio na prvom mestu večne klupske liste sa Gustavom Lehnerom.





Danmašnji meč obeležio je i Drinčićev evrogol.





''Drinčić je postigao evrogol sa 35 metara i još jednom pokazao da je, bez obzira na godine, sjajan igrač i pravi vođa ovog tima, a potom smo dali još jedan gol iz prekida'', zaključio je Lalatović.



-