Da će sezona Super lige Srbije biti nastavljena govore i reči Nenada Lalatovića.



Reklo bi se da on ne dovodi u pitanje nastavak sezone, a iz kućne izolacije poručuje igračima:



"Neka se spreme, oko prvog maja počinjemo pripreme za nastavak sezone", rekao je Nenad Lalatović.



Izgleda da on zna i tačan datum nastavka prvenstva.



"Imaćemo tri sedmice da se pripremimo za preostale četiri prvenstvene utakmice i za one u završnici Kupa Srbije.







Mnogo je obaveza u kratkom periodu, tako da ekipu treba pripremiti za preostala ozbiljna iskušenja

, rekao je Lalatović, prenosi "Žurnal".