Lalatović lepim rečima dočekuje Partizan!

Centralni događaji tokom fudbalskog vikenda u Srbiji dogodiće se u nedelju, a jedan od njih je i derbi u Novom Sadu, gde će Vojvodina sutra od 18:45h dočekati Partizan.





Biće to njihov prvi susret posle dramatičnog finala Kupa od pre dva meseca, kada su Novosađani slavili posle penal-serije u Nišu.





Uoči sutrašnje utakmice, Lalatović je izrazio poštovanje prema rivalu, očekuje neizvesnu borbu, ali veruje u povoljan ishod.







''Partizan je veliki klub, koji u svaku utakmicu ulazi sa velikim motivom. Bez obzira na to da li igraju protiv Vojvodine, Zvezde, TSC-a, Čukaričkog ili nekog drugog, oni u svakoj utakmici idu na pobedu, ali isto to važi i za nas, te mislim da nas očekuje kvalitetna utakmica.







Igramo protiv jako kvalitetnog protivnika, koji ima sjajan stručni štab i fenomenalne pojedince koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Međutim, niti smo mi bolji od njih, niti su oni bolji od nas. Bez obzira na to što smo domaćini, pošto će se igrati bez navijača, šanse su 50-50.







Do tri boda će doći ekipa koja bude imala više strpljenja i bolje uđe u utakmicu, a ja se nadam da ćemo to biti mi. Apsolutno verujem u svoje igrače, koji dobro treniraju i među kojima vlada pobednička atmosfera. No, isto tako je i u Partizanu, koji je pobedio Inđiju 5:0, a pre toga i na teškom gostovanju u Surdulici'', izjavio je Lalatović, a prenosi klupski sajt.



Smatra da neće biti nekih većih iznenađenja ni sa jedne, ni sa druge strane, a ovu priliku je iskoristio i da pohvali svog kolegu na klupi Partizana, Sava Miloševića.



''Nemaju neke promene u načinu igre i niti oni mogu nas da iznenade, niti mi možemo njih. Već se toliko dobro poznajemo, a igrali smo dva puta u poslednja dva i po meseca.







Igrački kadar im je isti, a jedini novi igrač im je centralni bek koga su doveli. Znam njihov individualni i kolektivni kvalitet, kao što i oni znaju naš.







Jako cenim Savu Miloševića kao trenera i, po mom mišljenju, zaslužio je da bude dugotrajno rešenje za Partizan. Stvarno ih respektujem, ali najviše poštujem svoj tim i moju Vojvodinu. Jako mi je žao što nećemo moći da nastupimo pred našim navijačima, jer zaslužuju da bodre naš klub, ali i bez njih ćemo dati maksimum i pokušati da osvojimo sva tri boda'', zaključio je Lalatović.



