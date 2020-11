Lalatović će biti besan, FSS nije ispoštovao zahtev Vojvodine!

Međutim, ono što privlači posebnu pažnju u celoj priči jeste izbor glavnog arbitra za utakmicu između Metalca i Vojvodine, koja će biti odigrana u petak od 18 časova u Gornjem Milanovcu.





FSS je na zvaničnom sajtu objavio da će tu utakmicu voditi Novak Simović i na prvi pogled to nije ništa neobično, s obzirom da se radi o sudiji koji u poslednje vreme gotovo redovno deli pravdu i u večitim derbijima.





Međutim, ako se setimo početka sezone i reakcija iz Vojvodine posle utakmice sa TSC-om u Senti (2:2) zbog pojedinih odluka Novaka Simovića, onda je jasno da najnovija odluka o njegovom izboru za meč u Gornjem Milanovcu nije obradovala Novosađane.





Naime, posle tog meča, Vojvodina je od FSS tražila Simovićevo izuzeće sa svih utakmica Vojvodine do kraja sezone!





Ali, očigledno to nije naišlo na odobravanje u FSS.

-





''Obratili smo se FSS-u i Sudijskoj organizaciji, kao i Zajednici superligaša, pri čemu smo izrazili nezadovoljstvo suđenjem na utakmici protiv TSC-a. Smatramo da je sudija Novak Simović direktno uticao na rezultat i tražili smo njegovo izuzeće sa svih narednih mečeva Vojvodine.



Mi smo najstariji trofejni građanski klub u Srbiji i ne zaslužujemo takav tretman.



To neće narušiti naše odnose sa sportskim prijateljima iz TSC-a, jer smatramo da između dva kluba ne postoji problem, a to neće poremetiti i neodgovorno ponašanje manje grupe njihovih navijača. To TSC kao klub mora da reši sa svojim navijačima, ako su to uopšte navijači'', izjavio je 3. avgusta član Upravnog odbora Vojvodine Ljubomir Apro.