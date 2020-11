Lalat sve isplanirao, evo kada će postati selektor Srbije!?

Na te probleme je i ranije ukazivao, ali očigledno da još uvek nisu rešeni, pa će biti zanimljivo videti šta će se dešavati tokom zime na ''Karađorđu'' i da li će uprava ispuniti Lalatovićevu želju da dodatno pojača tim, o čemu je šef struke Vojvodine takođe nedavno govorio.







Lalatović je već dugo u našam fudbalu kao trener, mnogi očekuju da se oproba i u inostranstvu, što je i njegova želja, a u opširnom intervjuu za '' Nova.rs '', Lalatović je otkrio svoj desetogodišnji plan po pitanju trenerske karijere.





''Voleo bih da odem u inostranstvo i da ostanem 10 godina. Ne zato što je loše. Ovde je prelepo. Ovde sam već dugo, ali mislim da bih bio rasterećeniji, i da te psuju, ne razumeš. U inostranstvu bi mogao da uživaš, dovedeš porodicu, nemaš stres svakodnevan kakav imaš ovde.







I onda želim da se vratim sa 50-52 godine i da budem selektor A reprezentacije. Ali sa 50 i nešto. Ne vidim razlog da mi temperament bude prepreka za angažman, bolji CV u srpskom fudbalu i ligi nema nijedan trener.

Ja kao predstavnik kluba idem da pravim klubu pare i rezultat. Treba da sedim i kažem kad me neko opsuje 'ju, to nije lepo, zašto to radite'. Da se oznojim i brišem čelo maramicom, takvi ne prolaze. Ovakvi prolaze kao ja'', istakao je Lalatović.





Podsetimo, kada je već pomenuo selektorsku poziciju, juče je Marko Pantelić ovlašćen od strane IO FSS da pripremi predlog kadrova koji bi vodili naš nacionalni tim u narednom kvačifikacionom ciklusu. Pantelićeva odluka bi trebalo da bude doneta do polovine decembra, posle čega bi trebalo da se ide na njeno usvajanje ili na razmatranje novih predloga.