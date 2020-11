Lalat se ne zaustavlja: ''Pričaću OVO na SVAKOJ konferenciji!''

Vojvodina je nastavila da pobeđuje, večeras je savladala Radnički u Nišu sa 1:0, ali glavna tema na kojoj trener Nenad Lalatović insistira jesu neisplaćene zarade njegovim igračima.





O tome je govorio i u prethodnom periodu, ali večeras je, čini se, dodatno ''podigao ton''.









''O ovome ću pričati na svakoj konferenciji, dokle god moji momci ne dobiju novac. Ja sa njima živim, znam o čemu smo danas pričali i znam šta osećaju. Oni su razočarani, iako znam da je svugde problem. Nama je generalni sponzor Srbijagas, velika firma na čelu sa gospodinom Bajatovićem, ali ne može ni on sve sam. Ako postoji neki problem između njih, neka sednu i pričaju. Neka se malo umeša i Grad, jer i oni su bili preponosni kad smo osvojili Kup. Ujedinite se i ugledajte se na to kako su se ujedinili zaposleni u FC 'Vujadin Boškov', igrači i ja. Mi živimo kao jedna porodica i ginemo za ovaj grb.



Sada vi pokažite kako se voli Vojvodina. Pokažite to navijačima, igračima koji to najviše zaslužuju, zaposlenima koji nam spremaju hranu, održavaju terene, čiste, peru… To je porodica koja dva meseca nije primila platu. Ovo je baš iz tog razloga velika pobeda mojih igrača, jer sam im rekao da hoću da mi budemo primer njima kako to izgleda kad se porodica drži na okupu. Danas smo izginuli za naše navijače, za grad Novi Sad, za sever Srbije i svakog Srbina koji voli Vojvodinu. Pokazali smo da ljudi, kada se ujedine, mogu jači da izađu iz problema'', poručuje Lalatović.

Od čelnika kluba očekuje hitan sastanak sa predlozima za rešavanje problema, kako bi klub mogao dalje da napreduje.



''Krivo mi je zbog ovih momaka, jer nisu to zaslužili, kao ni zaposleni u FC 'Vujadin Boškov', koji rade za 30-40 hiljada dinara. U Novom Sadu i na severu Srbije ima mnogo moćnih ljudi, uključujući i one koji vode naš grad. U poslednjih godinu dana, deca koja su ranije navijala za Zvezdu i Partizan, opet su, zbog dobrih rezultata, počela da navijaju za Vojvodinu, što je dobro za Srbiju i srpski fudbal. Zato poručujem svima da zanemare to ko sa kime ne priča, jer mene to ni ne zanima. Neka naprave jedan sastanak i neka napokon isplate ono što se duguje. Moji igrači su moja porodica i za njih sam spreman da poginem, ali ću se boriti do poslednjeg dana da dobiju ono što im pripada.



Ja sam Srbin, živim u velikoj Srbiji i volim svoju zemlju i svoj narod. Borim se za svoje momke, a ne za Albance ili ne znam koga već. Borim se za Srbe i za to da srpske porodice dobiju ono što im pripada. U FC „Vujadin Boškov“ ima stotine srpskih porodica kojima se duguju plate, a klub vode i oko kluba su moćni ljudi. Bitno im je bilo da se slikaju kad smo osvojili trofej, pa sada lepo neka isplate ono što duguju'', zaključio je Lalatović.