Kvalifikacije za LŠ - Zvezda (verovatno) od prvog kola, koliko dugo će biti nosilac?

Danas je UEFA donela odluku o početku Lige šampiona i Lige Evrope sledeće sezone o čemu ste mogli da čitate OVDE.





Crvena zvezda ima 22.750 bodova što joj daje mir pred žrebanje za prvo kolo kvalifikacija, znači i da će izbeći one najjače timove poput Seltika, Astane, Ludogoreca, Moldea...



Izvesno je da će aktuelni šampion Srbije biti povlašćen i u drugom kolu jer se dodaju samo tri tima, a to su prvaci Hrvatske, Danske i Švajcarske. Šampion Danske će biti najverovatnije Midtjiland koji ima slabiji koeficijent od Zvezde, a šampion Hrvatske gotovo izvesno Dinamo koji ima bolji koeficijent.



Sent Galen i Jang Bojs se bore u Švajcarskoj za titulu, a napominjemo da drugopomenuti ima bolji koeficijent od Zvezde.



Od trećeg kola kreće Olimpijakos koji ima bolji koeficijent od Zvezde, baš kao i Slavija iz Praga koja će najverovatnije biti novi šampion te države.



Dakle, male su šanse za Zvezdu da bude povlašćena u trećem kolu, potrebno je dosta rezultata povoljnih po Zvezdu.



Ono što treba nagovestiti jeste da se još uvek ne zna da li će Crvena zvezda krenuti od prvog ili drugog kola kvalifikacija.