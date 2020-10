Kup Srbije - Partizan zaboravio na derbi, pobeda za osminu finala!

Ekipa Partizana je uz manje poteškoće stigla do osmine finala Kupa Srbije pošto je danas na svom terenu savladala Bačku rezultatom 2:0 (1:0).



Strelac jedinog pogotka u prvom poluvremenu bio je Lazar Pavlović i to već u sedmom minutu, kada je pokupio odbitak, namestio se i postigao efektan pogodak za 1:0.



Loša vest za Aleksandra Stanojevića dogodila se samo dva minuta pre toga, pošto je zbog udarca Lazar Marković morao da napusti teren, pa ćemo do kraja dana pratiti o kakvoj povredi je reč. Njega je na terenu zamenio mladi Denis Stojković, koji je upravo propustio sledeću veliku priliku u 24. minutu, kada se nije najbolje snašao i postavio posle dobre kontre.



Gosti su najbliži golu bili u finišu prvog dela igre kada je Zdjelar očistio jednu opasnu situaciju posle greške Pavlovića.



U nadoknadi prvog dela igre, Lutovac je propustio stopostotnu šansu, pošto je izašao sam na golmana Bačke, ali je šutirao pravo u njega.



Treba istaći da su gosti u prvom poluvremenu igrali veoma grubo, štoper Rađen je mogao da zaradi i isključenje, pošto je na samom startu oštro startovao na Jojića, potom je u 12. faulirao i Stojkovića i zaradio javnu opomenu. Provukao se u 16. kada je nagazio Asana, pa trener Bačke nije imao izbora nego da ga zameni već posle pola sata, jer je crveni visio u vazduhu.



Već u prvom minutu drugog poluvremena Bačka je mogla do izjednačenja, lopta je došla do Pisačića koji je pogodio prečku, Stevanović je ostao ukopan. Dobro su igrali gosti na početku drugog poluvremena, golman crno-belih je imao posla, ali je njegova mreža ostala netaknuta.



Na drugoj strani Asano je bio prilično sebičan, imao je Partizan kontru u kojoj je Japanac mogao da uposli bolje pozicionirane fudbalere, ali je šutirao u golmana gostiju.









Neretke su bile situacije kada je Partizan mogao iz kontri da ugrozi Bačku koja se sve više otvarala, kako se meč bližio kraju nisu ni imali previše izbora i desio im se gol, ali u njihovoj mreži.



Milojević je napravio grešku, Asano je došao do lopte i konačno iskoristio svoju šansu za konačnih 2:0.



Bilo je do kraja utakmice interesantnih detalja, velike šanse Miljkovića koji je izašao 1 na 1 sa Milojevićem i pokušaj Stevanovića kada je Milojević ponovo sjajno intervenisao. Bajbek je takođe imao šansu na samom kraju, zalomio je protivnika, pa bio malo neprecizan.



Uglavnom, zaslužena pobeda Partizana, mogla je na kraju da bude i ubedljivija, ali je pitanje u kom bi smeru išla utakmica da je Pisačić pogodio mrežu početkom drugog poluvremena.