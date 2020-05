Krstajić i Bleki u epizodi: "Ako me ne slušaš, moraćemo da se pobijemo!"

Bivši selektor reprezentacije Srbije Mladen Krstajić dao je zanimljiv intervjuu za sajt Fiorentine u kojem je nahvalio dvojicu srpskih fudbalera Nikolu Milenkovića i Dušana Vlahovića.



Upravo je Krstajić dao šansu Blekiju Milenkoviću da zaigra na Mundijalu u Rusiji 2018. godine.



"Nikad nisam birao igrače po godinama, nego po karakteru, radnoj etici i veštinama. Nikola je ispunjavao sve i pokazao je zavidan kvalitet još u Partizanu. Nikad mi nije prošlo kroz glavu da ga ne bih pozvao, ali moram da zahvalim i kolegi Ljubiši Rankoviću. Mislim da je jedan od najboljih mladih u svetu trenutno i verujem da ako odluči da pređe negde, prvo treba da bude siguran u minutažu koju će dobiti. Po mom mišljenju, Fiorentina mu to nudi, može da napreduje i trebalo bi da ostane bar još sezonu", smatra Krstajić.



"Na svakom treningu je bio sto posto fokusiran i prisutan, spreman da sluša uputstva... Jednom sam mu rekao: 'ako ne budeš uradio isto kao ja, onda ćemo morati da se pobijemo'. Naravno, obojica smo se nasmejali. Bio sam svestan njegovog potencijala i nisam očekivao ništa manje", rekao je on.



Bivši selektor se osvrnuo i na Dušana Vlahovića koji je pružao odlične partije pre pauze.



"Kao i Milenković, i Vlahović ima perspektivu i kvalitet. Dušan ima pravi karakter i to je važno. Bio je strpljiv i čekao je šansu u Firenci i iskoristio je. Ako nastavi ovako, a siguran sam da hoće, nema sumnje da će u budućnosti uraditi velike stvari. Vlahović je napadač kakvog je Srbija dugo čekala, kao Darko Kovačević u svojim danima.



Da sam ostao selektor, on bi već bio u mom timu, jer mislim da je jedan od tri najbolja srpska špica danas, bez obzira na godine", istakao je Krstajić.