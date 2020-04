Krasić ne zaboravlja Antića, posebno pamti Beč, a samo bi jedan trenutak promenio!

I dan danas pamtimo kako je Miloš Krasić eksplodirao dolaskom Radomira Antića, stoga je potpuno jasno zbog čega ga je smrt legendarnog trenera toliko pogodila.









Krasić se u razgovoru za B92 prisetio svog odnosa sa Antićem i kako su zajedno otišli na SP.



"Antić je bio kompletna ličnost, autoritet, čovek sa puno znanja, iskustva i čast mi je bila što sam jedan period života proveo s njim. Postao sam bolji čovek i fudbaler zahvaljujući njemu", rekao je Krasić.



Prisetio se Krasić i čuvenog gostovanja Austriji u Beču, kada je postigao pogodak i to tako što je poslušao Antićev savet.



"Šef me je zvao da sednem pored njega nekoliko sati pre utakmice. Govorio mi je 'Zašto stalno ideš u aut liniju, prodoran si, ali imaš i šut. Uđi više u sredinu i probaj da šutiraš'... Sve što je rekao ja sam uradio i dao sam onaj lep gol. Eto koliko možeš da vidiš šta do detalja može da prepozna kod igrača i kako da mu priđe", istakao je Krasić, koji je 2009. prosto eksplodirao pod palicom Radomira Antića.



"Ta 2009. godina je bila jako uspešna. Bio sam najbolji igrač u tom periodu. Sve je bilo fenomenalno, Antić je jedan od retkih koji je napravio hemiju i atmosferu. A zna se koliko je veoma teško... Njegov rad cela nacija je prepoznala, svi su bili uz reprezentaciju i te uspomene će ući u legendu. Veliki čovek je bio Radomir", dodaje Krasić.



Ako bi nešto promenio u karijeri, onda je to čuvena utakmica protiv Australije na SP, kada je mogao da izraste u heroja.



"Taj poraz u reprezentaciji mi je rana, ma u celoj karijeri, utakmica za kojom i dan danas žalim. Često se setim i one moje velike šanse. Da sam postigao gol išla bi utakmica u drugom pravcu. Bili smo bolji, posebno u prvom poluvremenu, ali nikako nismo mogli da ih 'otvorimo'. Na kraju nismo imali ni sreće, sudija je moga da svira penal. Da je bilo 2:2 imali bismo otvoren put, SAD, pa Urugvaj. Da mogu nešto da promenim to bi definitivno bila utakmica protiv Australije", zaključio je Krasić.