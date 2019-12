Kraj decembra 2015, Ivica Iliev predstavlja igrača vanserijskih kvaliteta - Gde je taj momak četiri godine kasnije?

Jedan od igrača u koje je Ivica Iliev snažno verovao na početku svog direktorskog mandata u Partizanu bio je i krilni napadač Nemanja Mihajlović.





Tada 20-godišnji fudbaler je zbog ogromne želje da pređe u Partizan pristao da po odlasku iz Rada najpre provede šest meseci u Teleoptiku, što mu je bila prolazna stanica do glavnog cilja - prvog tima crno-belih.





Zvanično je kao novi fudbaler Partizana predstavljen 28. decembra 2015. godine i tom prilikom Ivica Iliev je naglasio da se radi o igraču 'vanserijskih kvaliteta'.





''Kao što je Andrija Živković vanserijski talenat, to isto mislim i za Necu. Očekujem da preuzme odgovornost na terenu, to je dobio kao zadatak, jer samo tako može da iskaže svoj potencijal



Tokom ovih par meseci koliko sam ovde, govorio sam da je on igrač od koga možda i ponajviše očekujem u narednom periodu. On treba da se predstavi kao veliko pojčanje, sada je došao taj trenutak.



On će biti jedan od nosilaca Partizanove igre i siguran sam da ima kvalitet da napravi velike stvari. Sve je na njemu, družili smo se u proteklom periodu, pričali mnogo, sada je na njemu da priča na terenu'', izjavio je pre četiri godine Iliev.







I zaista, u početku je Mihajlović bio jedan od najboljih igrača Partizana, odmah se pokazao kao veliko pojačanje, ali posle dolaska Brazilca Leonarda počeo je polako da pada u drugi plan.





U leto 2017. godine se za 1.7 miliona evra obeštećenja preselio u holandski Herenven, čiji je i danas član i sa kojim ima ugovor do juna 2021. godine.





Ali, već dugo ga nema na terenu.





Ove sezone nije odigrao ni minut u ekipi Herenvena u šampionatu Holandije, nema ga ni na klupi, a poslednji prvenstveni meč odigrao je još 12. maja protiv Brede, kada je na terenu proveo 16 minuta.





Zbog toga bi trebalo očekivati da možda već ove zime promeni sredinu i pokuša da karijeru vrati na pravi put.





Sličnu krizu imao je i Sejduba Suma prošle sezone, ali je povratkom u Partizan sa pozajmice u Makabiju iz Haife zablistao zahvaljujući treneru Savu Miloševiću, koji je za njega pronašao idealnu poziciju.





Na Mihajloviću je, očigledno, da i sam pronađe ekipu i trenera koji će ponovo verovati u njegove mogućnosti, kao što je Ivica Iliev verovao pre četiri godine. U Herenvenu to, po svemu sudeći, više nije slučaj...