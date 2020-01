Kovačević dva puta gledao smrt u oči, prve indicije, delo profesionalaca?

Darko Kovačević je preživeo i to je najvažnije. U ovom trenutku mnogo je nagađanja, neka idu tako daleko da tvrde da je u pitanju opomena Srbinu, ne zna se zbog čega.Pojedini listovi kažu da je dva puta pobedio smrt, podsećaju da je po povratku na Balkan, otišao u Olimpijakos, odigrao sjajnu sezonu, a onda u sledećoj bio prinuđen da ostavi fudbal. Naime, prilikom pregleda i nakon promena u očima, odnosno krvnim sudovima očiju ustanovljeno je da ima problem sa srcem, bilo je to 2009. i morao je na operaciju.Deset godina kasnije, ponovio smrti gleda u oči.Policija ne saopštava detalje, Kovačević je dao izjavu u kojoj kaže da je napadač izašao iz automobila ispred njegove kuće na Glifadi, da se on instinktivno bacio, a da ga je metak pogodio u nogu.Portlal iefimerida analizira čitav zločin, oni smatraju da je sve izvedeno profesionalno što ukazuje da nije u pitanju obična pljačka, već da je Kovačević bio na meti profesionalaca. Naime, oni su vrlo brzo na obližnjem terenu zapalili vozilo, pretpostavlja se da ih je tu čekao drugi automobil i da su se odatle odvezli i umakli policiji., dodaje portal.Šta je od svega istina, to treba da rasvetli policija, motive, kao i počinioce. Darko je za deceniju po drugi put pobedio smrt, kako kažu Grci i nadajmo se da ga život više neće stavljati na ovakva iskušenja.