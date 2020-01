Kosanović najavio još jedno pojačanje za Radnički: ''To će biti jako, jako dobro po nas!''

Trener fudbalera Radničkog Milorad Kosanović rekao je danas da veruje da će njegova ekipa maksimalno spremna dočekati nastavak prvenstva i dodao da je zadovoljan kako je odradjen prelazni rok, kao i da će klub pokušati da dovede još jednog igrača.



"Završili smo prvi deo priprema koji smo počeli 10. januara. Uradili smo ovde u Nišu puno važnih stvari i to onih najtežih i najnezanimljivijih, a koji se pre svega tiču fizičke spreme. Potpuno smo spremni za ono što nas čeka u narednih 15 dana u Turskoj", rekao je Kosanović, prenosi klub.



Fudbaleri Radničkog odradili su danas poslednji trening u Nišu pred sutrašnji odlazak na glavni deo priprema u turskom Beleku gde će ostati 15 dana.



"U Turskoj ćemo se maksimalno posvetiti samoj igri, radićemo punom parom i verujem da ćemo spremni dočekati 15. februar i nastavak prvenstva", rekao je Kosanović.



Ove zime na Čair su stigli golman Borivoje Ristić, štoper Mario Maslać, napadač Nemanja Kojić, fudbaleri sredine terena Ognjen Bjeličić, Aleksandar Pejović, Nemanja Subotić i Stefan Milosavljavić, te levi bek Bojan Letić.



Klub su, za sada, napustili Nermin Haskić, Marko Knežević, Rebin Sulaka, Ivan Ostojić, Taras Bondarenko, Erik Jirka i Riota Noma.



"Zadovoljan sam prelaznim rokom. Sada imamo dvadesetak igrača koji su približno istog kvaliteta. Imaćemo kompaktnu celinu, a uspostavili smo i bolji balans u svim linijama tima nego što je to bilo jesenas.