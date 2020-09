Kosan se pita zašto je Kanga došao u Zvezdu, i ne samo to!

Već nekoliko meseci Milorad Kosanović ne radi u srpskom superligaškom fudbalu, posle rastanka sa Radničkim iz Niša.





Sada ima više vremena da isprati sva najaktuelnija dešavanja, a poslednjih dana najviše se govori o učinku naših predstavnika na evropskoj sceni, pogotovo o Zvezdinoj eliminaciji iz kvalifikacija za Ligu šampiona.





On smatra da je Zvezdina eliminacija posledica pogrešnog načina rada u srpskom fudbalu već nekoliko godina.





''Nema više igrača, ni reprezentacije. Videli smo to sad u Ligi nacija. A, zašto? Zato što smo uništili rad u klubovima. Na FSS školi licence se dele kao na pijaci. Svako može da upiše, završi i dobije posao trenera.



Trenerski posao traži mnogo rada, znanja i vremena. Sve ovo što govorim pričam godinama unazad. Već sam i samome sebi dosadio. To nije ništa novo. Ali, kao da niko ne želi da čuje'', objašnjagva Kosanović u razgovoru za '' , objašnjagva Kosanović u razgovoru za '' Kurir ''.





U Zvezdinoj igri nije video koncept, ni ideju, iako smatra da su crveno-beli kvalitetniji od Omonije. To se, ipak, nije potvrdilo na terenu.





Međutim, priznaje da mu nisu najjasniji pojedini potezi u klubu sa ''Marakane'' kada su transferi u pitanju, a ni Partizan ni Vojvodina ga nisu oduševili u tokm pogledu.

''Zašto je Kanga došao u Zvezdu? Je l' ga trener tražio? Zašto je došao Italijan u Zvezdu? Pa i taj Sanogo? Hvala bogu da ima srpskih igrača... Posebno onih mlađih. Pa, kreneš da radiš sa njima, da ih razvijaš. I tako radiš, pa nešto i očekuješ... Ovako... Isto je u Partizanu! Vojvodina je kupila tri tima za godinu dana'', smatra Kosanović.





Aleksa Vukanović, koga je trenirao u Napretku, izaziva posebnu Kosanovićevu pažnju od Zvezdinih igrača, ali ni u vezi njega mu mnogo toga nije jasno.





''Vukanović ne igra tri meseca, a onda bude starter. A, on nije centarfor, nikada nije ni bio. Ne može to da igra. Dok je igrao nešto drugo, bio je najbolji napadač u zemlji. Zašto to rade u Zvezdi, ne znam. Nije to samo Dejan radio, radili su i pre njega. Nije zahvalno o tome pričati, jer nisam sa njima, ne znam kako treniraju'', priznaje Kosanović.